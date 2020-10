Juve, l’arrivo di Chiesa cambia il ruolo di Cuadrado: tra alternanze e spostamenti

Federico Chiesa non si è ancora visto a Torino da giocatore della Juventus ma ha già cominciato a far riflettere coach Pirlo su quelle che saranno gestione e ruolo dell’ex stellina della Fiorentina. La posizione naturale dell’esterno figlio d’arte è quella ricoperta anche nelle prime tre della Serie A 2020/2021 in maglia viola: laterale destro a tutta fascia capace di ripiegare fino alla propria area di rigore ma allo stesso tempo di non perdere efficacia offensiva. Proprio il ruolo inizialmente pensato per Juan Cuadrado.

ALTERNATIVA DI LUSSO - L’investimento da 60 milioni, non immediato ma dilazionato in cinque anni fra prestito e riscatto con pagamento triennale, e le capacità tecnico-tattiche di Federico Chiesa lasciano pensare a una titolarità sull’out di destra sul lungo termine. Cuadrado, 32 primavere e contratto in scadenza del 2022, ha rappresentato un usato sicuro e di livello nelle ultime stagioni sia da terzino che da esterno d’attacco. L’annata che si prospetta con l’avvento di Chiesa però modifica le gerarchie in casa bianconera con il colombiano pronto a diventare un’alternativa di lusso per le zone laterali del campo sfruttando anche le cinque sostituzioni ormai decisive nel dare una sterzata all’andamento dei match. Che saranno tanti fra campionato, Coppa Italia e Champions League offrendo spazio e minutaggio per tutti ma che vedrà Chiesa partire in pole position su Cuadrado.

L’IPOTESI MANCINA - Andrea Pirlo ha mostrato nelle sue prime due uscite di poter schierare gli esterni in mezzo al campo a piedi invertiti. Con la Roma, e formazione ufficiale alla mano anche contro il Napoli, Cuadrado è slittato a sinistra con l’arretramento di Kulusevski a destra: esperimento non proprio riuscito nel migliore dei modi dove la poca confidenza col piede debole del colombiano ne ha disinnescato il dribbling secco fulminante tanto peculiare. Tutto lascia pensare che a sinistra sarà difficile rivedere Cuadrado con il ritorno dall’infortunio di Alex Sandro, gli esperimenti attorno alla figura di Bernardeschi, la maggiore adattabilità dello stesso Chiesa e la crescita di Frabotta. Spazio dunque al gioco delle coppie sulla destra: tutto con un passato a Firenze ma con nuove gerarchie definite.