© foto di Imago/Image Sport

Non solo Ramsey. Secondo Tuttosport la Juventus in vista di giugno cercherà anche un secondo centrocampista. Il primo nome resta quello di Paul Pogba, ma nella lista bianconera ci sono anche altri profili di spicco. Uno di questi, racconta il quotidiano, è quello di James Rodriguez, trequartista colombiano che in estate dirà addio al Bayern Monaco dopo due anni di prestito dal Real Madrid. E il grande rapporto instaurato con Jorge Mendes, suo agente, potrebbe facilitare l'operazione.