© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo CR7 e Joao Cancelo l'asse di mercato fra la Juventus e Jorge Mendes potrebbe portare i bianconero un altro calciatore. Si tratta, secondo Tuttosport, di James Rodriguez, centrocampista colombiano del Bayern Monaco. Il giocatore, in prestito biennale in Baviera dal Real Madrid, molto probabilmente lascerà la Bundesliga durante le prossime sessioni di mercato. L'ex Porto e Monaco non è al momento una prima scelta per i bianconeri, che puntano tutto sul ritorno di Paul Pogba, ma rappresenta un'alternativa di primo piano, da sfruttare sia come trequartista che da mezzala tecnica come accaduto con Carlo Ancelotti in passato. Ed è proprio il Napoli del tecnico emiliano una delle rivali della Juventus per il giocatore.