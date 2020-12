Juve, l’assenza di Morata evidenzia una lacuna della rosa: manca una punta di riserva

La vittoria in rimonta nel derby della Mole della Juventus sui cugini del Torino ha sicuramente dato un po’ di ossigeno alla formazione di Andrea Pirlo ma non ha nascosto una delle problematiche più grandi dello sviluppo del gioco bianconero: quando Morata non è sul rettangolo verde, l’area di rigore è spesso e volentieri poco presidiata da giocatori juventini. E lo stesso Pirlo aveva “lanciato l’allarme” alla viglia dell’incontro: “Cercheremo di riempire l’area con giocatori diversi, magari con delle rotazioni. Con Alvaro siamo più presenti mentre con quelli che giocheranno il derby cercheremo di arrivarci più da fuori. Però l’area va riempita con tanti giocatori perché poi i gol arrivano da lì”. Una ricerca però che non ha avuto i frutti sperati.

SENZA MORATA AREA DI RIGORE VUOTA - L’indole di Dybala pare ormai più che evidente: la Joya tende ad allontanarsi dai sedici metri abbassandosi sulla linea dei centrocampisti o allargandosi sulla destra alla ricerca di palloni giocabili e per sfuggire alle marcature asfissianti degli avversari. Con lui in appoggio a Ronaldo, altro giocatore abituato a svariare su tutto il fronte, alla Juventus servirebbero centrocampisti con doti di inserimento che però, in rosa, i bianconeri non hanno. Da qui le difficoltà piuttosto evidenti della squadra di mettere pressione e tenere impegnate le retroguardia avversarie. Contro il Torino, ancora una volta, le mancanze sono state estremamente rilevanti.

PUNTA DI SCORTA - Da qui la necessità, impellente, di inserire nella rosa a disposizione di Pirlo una punta di scorta pronta a tornare utile alla causa. Carenza che già la scorsa stagione era saltata agli occhi quando mancava dal campo Gonzalo Higuain e, ieri come oggi, la Juve non disponeva di un vero nove di scorta. Il mercato di gennaio arriva in soccorso fra meno di un mese ma la disponibilità economica resta limitata. Dovranno essere valutate tutte le opportunità in giro per l’Europa che, va detto, non sembrano essere tante. Una di queste potrebbe essere quel Giroud sondato anche in estate che non dispiace a coach Pirlo. Di sicuro non sarà Kean che sarebbe tornato volentieri nella sua Torino tre mesi fa, ma che ora incanta e domani all’ombra della Tour Eiffel.