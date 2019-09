Juve, l'Atletico Madrid nel mirino: in attacco due maglie da per tre

Fonte: inviato a Torino

Obiettivo Wanda Metropolitano. Douglas Costa e Higuain, da ieri nuovamente in gruppo per riprendere gli allenamenti, puntano al ritorno in grande stile in Champions League, già dall’esordio dei bianconeri contro l’Atletico Madrid. Il primo a mezzo servizio sotto la guida di Allegri, il secondo in prestito tra Milan e Chelsea: l’obiettivo di entrambi è cominciare il cammino europeo con il piede giusto, dopo una stagione da dimenticare.

Insieme a Cristiano Ronaldo, ovviamente l’arma pregiata dell’attacco juventuno, i due sudamericani sembrano al momento le prime scelte di Sarri, sempre più indirizzato su un 4-3-3 che prevede due punte vicine (Higuain e Ronaldo) e un regista offensivo (Douglas Costa) capace di tenere palla e creare puntualmente la superiorità numerica. Oltre a questi, poi, c’è quel Paulo Dybala che vuole fare di tutto per mettere in difficoltà l’allenatore, anche se la Joya al momento non sembra essere una prima linea, bensì una valida soluzione alternativa da “falso nueve”.

Questa mattina il gruppo bianconero, senza i nazionali, tornerà al lavoro alla Continassa: Sarri concederà poi il pomeriggio libero. Sabato di lavoro anche per l’Under 23, che sosterrà a Vinovo una partita d’allenamento (a porte chiuse) con la Cremonese. Domani al via anche il campionato per formazioni Under 15 e 16, che ospiteranno il Genoa. Mentre la Primavera e le Women – quest’ultime al lavoro per il match di Champions in programma mercoledì sera ad Alessandria – esordiranno in campionato nel prossimo week end.