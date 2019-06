Juve, l'Atletico Madrid su Joao Felix: Simeone proverà a convincerlo

Joao Felix (19) piace a molte squadre e in questa finestra di mercato ci potrebbe essere una vera e propria asta. Il giovane talento del Benfica è nel mirino della Juventus, ma anche Manchester City e United fanno sul serio. Secondo l'edizione odierna di AS, l'Atletico Madrid si è messo sulle sue tracce e vuole accaparrarsi le prestazioni dell'asso portoghese, ma al momento i colchoneros non potrebbero competere con le rivali per avanzare un'offerta economica. Ci sono molti ostacoli, ma anche Diego Simeone cercherà di convincere l'astro nascente del calcio lusitano.