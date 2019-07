Juve, l'Everton punta tutto su Kean: possibile operazione in stile Audero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Everton fa sul serio per Moise Kean. Secondo quanto riporta Tuttosport, i Toffees avrebbero infatti smentito la pista che porta a Wilfried Zaha, intenzionati a puntare solo sull'attaccante della Juventus.

Prima offerta - Per questo la proposta del club inglese ha già raggiunto quota 35 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai bianconeri di realizzare una ricchissima plusvalenza. Ma la 'Vecchia Signora' non vuole perdere il suo talento senza essere prima sicura di poterlo recuperare in futuro.

Clausola di riacquisto - Ecco perché Paratici punta a inserire una clausola di riacquisto, che al momento l'Everton non ha però voluto accettare. I contatti tra le parti continuano e la carta giusta potrebbe essere una soluzione in stile Audero (Sampdoria): nessuna clausola scritta nel contratto, ma alla Juve rimarrebbe comunque il diritto di pareggiare eventuali offerte di terzi e riportare così a Torino il calciatore classe 2000.