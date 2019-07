Juve, l'idea Lukaku per favorire CR7. Presto faccia a faccia Sarri-Dybala

Fonte: inviato a Torino

Ritorno a Torino, rompete le righe e due giorni di meritato riposo per tutti. Dalla ripresa, si farà sul serio: Maurizio Sarri vuole dare alla sua squadra un’identità precisa, partendo da una prima versione sperimentale comunque riconoscibile e riconducibile al suo modo di fare calcio. Lasciando in archivio, insomma, le prestazioni opache della tournèe asiatica. Nella terza e ultima sfida della ICC 2019, in programma a Stoccolma contro l’Atletico Madrid il 10 agosto, sarà tutta un’altra storia.

Nel frattempo Paratici e i suoi più stretti collaboratori si concentrano sul mercato, in particolare sulle uscite. Tanti gli esuberi di lusso al momento in organico, le prossime due settimane saranno decisive per la prima parentesi di cessioni funzionali a sfoltire la rosa. In tal senso, potrebbe essere strategica la data dell’8 agosto, tappa di chiusura del calciomercato inglese. Mentre in Italia e negli altri principali campionati europei si andrà avanti fino al 2 settembre.

I discorsi tra Juventus e Manchester United potrebbero così presto entrare nel vivo. E, smentite e depistaggi a parte, potrebbero davvero crearsi le condizioni per il clamoroso arrivo di Lukaku a Torino, sponda bianconera. Si tratterebbe di uno sgarbo di mercato all’Inter, può darsi. Ma anche di un colpo mirato per affiancare a Cristiano Ronaldo un ottimo gregario, molto più giovane di quelli già in organico (in attesa di destinazione) e dalla buona esperienza europea.

Prima però bisognerà definire le cessioni, specie quelle degli attaccanti di troppo. Da Mandzukic a Higuain, allo stesso Kean, in attesa del faccia a faccia tra Sarri e Dybala che decreterà il futuro della Joya e di una valutazione più approfondita su Douglas Costa: in avanti, tranne CR7, nessuno è ancora certo di restare. Di carne al fuoco certo non ne manca, dunque, e la nuova Juve di Sarri dipenderà anche da alcune scelte strategiche che il club farà sul mercato per definire l’organico migliore da mettere nelle mani del tecnico. "Chi vivrà, vedrà".