Juve, l'imbarazzo della scelta: tutti vorrebbero avere i problemi di Sarri

“No good”. Mario Mandzukic ha rispedito al mittente la proposta del PSG. Non le ha mai amate le cose di fretta, e per questo ha rinviato verosimilmente a gennaio ogni suo movimento. Consapevole di restare fuori dalla lista Champions e di trovare poco spazio negli schemi di Sarri: il croato potrebbe accettare una di quelle offerte pervenute dalla Cina, già l’anno scorso, nella prossima sessione invernale.

Tranne sorprese clamorose, dunque, resta intatta al momento la squadra degli esuberi con cui Sarri dovrà avere a che fare dalla prossima settimana. Rosa ampia che darà certamente maggiori possibilità di scelta, specie in campionato, ma che costringerà a quel imbarazzo descritto dallo stesso allenatore qualche settimana fa nel tagliare fuori giocatori di caratura internazionale.

Difficile al momento anche la cessione di Dybala: l’argentino scalpita per essere protagonista già col Napoli, da falso nueve, già dal primo minuto. Un po’ come i nuovi De Ligt e Rabiot, giunti in bianconero per occupare la prima linea e non un ruolo secondario. Difficile che Sarri stravolta la formazione rispetto al Tardini: le prime tracce ben definite della sua prima Juve arriveranno dopo la pausa.

Intanto nel pomeriggio l’attenzione si sposterà a Montecarlo, dove avverrà il sorteggio dei gironi di Champions. Per la Juve, testa di serie, Real e Atletico Madrid sono i pericoli maggiori della seconda fascia, senza dimenticare l’Ajax che la scorsa stagione fece un brutto scherzo ai bianconeri ai quarti di finale.