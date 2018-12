Juve, l'importanza di GC3: Chiellini unico italiano per la top 11 Uefa

Oltre a CR7, la Juventus ha un certo GC3. Per i dettagli chiedere agli allenatori di Fiorentina e Inter, due avversari che sul capitano bianconero si sono espressi a chiare lettere. "Alla Juve toglierei Chiellini", l'ammissione di Stefano Pioli. "E' GC3, un giocatore fenomenale", aveva ribadito Luciano Spalletti, prima che Re Giorgio avvalorasse sul campo il suo lignaggio in grado di collocarlo, da anni, tra i migliori difensori al mondo. Perché il centrale classe '84 è un vero è proprio muro sui quali gli avversari sbattono senza soluzione di continuità, soprattutto quest'anno: protagonista di uno straordinario inizio di stagione, il Chiello è decisivo più che mai con le sue chiusure puntuali e impeccabili. Applaudito dai rivali per incisività, amato da tutti i tifosi della Signora per la sua tenacia e dedizione. Che incarna appieno lo spirito bianconero, per cui l'ultimo pallone della partita vale quanto il primo, nella misura in cui entrambi concorrano per l'unica cosa che conta in casa Juve: vincere.

HARVARD AL TOP - E non è certamente un caso, che il numero 3 azzurro sia l'unico italiano tra i 50 giocatori candidati per un posto nella squadra dell'anno 2018 della Uefa. Il club della serie A con più giocatori è la Juventus: oltre al difensore, figurano anche Pjanic, Dybala e Ronaldo, a Madrid nella prima parte della scorsa stagione. L'ennesimo riconoscimento per il club della Continassa e per il dottor Chiellini, Harvard per gli amici (e i nemici come Mourinho), che vive probabilmente il suo miglior momento di sempre di una lunga e straordinaria carriera.