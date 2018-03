Juve, l'infermeria è piena: Alex Sandro in forse per il Real Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà una lotta contro il tempo, quella che riguarderà la Juventus e i suoi giocatori a forte rischio per le partite cruciali di una stagione che, dopo la sosta, entrerà indiscutibilmente nel vivo. Dopo il rientro dalla Nazionale di Giorgio Chiellini – il problema muscolare ai flessori della coscia destra potrebbe fargli saltare la sfida contro il Milan ma non quella il Real – Alex Sandro si è sottoposto ad esami strumentali, a Vinovo, che hanno confermato quanto emerso in sede di raduno del Brasile. "Il calciatore presenta un risentimento muscolare di tipo distrattivo alla coscia destra – si legge sulla nota del club bianconero pubblicata ieri – e inizierà fin da oggi le terapie". Già alle prese con le assenze dei lungodegenti Cuadrado e Bernardeschi, mister Allegri potrebbe essere costretto a fare meno anche del brasiliano in un momento cruciale dell'annata: certamente contro il Milan, da valutare per il primo round contro le merengues, in scena il 3 aprile allo Stadium. Gara in cui i bianconeri, soprattutto in attacco, si ritroverebbero a essere letteralmente contati.