Juve, l'infortunio di Khedira lancia Emre Can tra i titolari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'infortunio ai flessori della coscia destra subito da Sami Khedira durante il match di Valencia può costituire il definitivo trampolino di lancio per Emre Can, che ha destato un'ottima impressione ogni qualvolta sia stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri. Ma il centrocampista tedesco ex Liverpool non è l'unico a sperare di avere una chance nelle tre settimane (almeno) di assenza di Khedira: anche Bentancur, come riporta Tuttosport, scalpita.