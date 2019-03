© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’occasione di Paulo. In un momento delicato per la Juventus, i riflettori si spostano da colui che per definizione stessa li attrae inevitabilmente a chi è chiamato a dare una risposta concreta per scacciare chiari di luna che ne mettono in discussione qualità e personalità. Il problema occorso a Cristiano Ronaldo che ne mette in dubbio la presenza contro il Napoli, apre a Paulo Dybala l’opportunità concreta di prendersi la responsabilità di imprimere una svolta alla Juventus. Le critiche su un salto di qualità atteso e non ancora arrivato rispetto alle possibilità che l’argentino avrebbe per mettersi sul piano dei più grandi, sono aumentate di pari passo con le polemiche susseguenti allo schiaffo del Wanda Metropolitano, sino a non far escludere nemmeno la possibilità di un divorzio tra le parti a fine stagione, sacrificando il talento della Joya sull’altare della ricerca di un profilo in grado di fare la differenza nelle notti che contano. La stagione bianconera, chiamata all’ingresso nella sua fase più calda, offre allora all’argentino la possibilità di mettere a tacere ogni sorta di critica e di rilanciare la propria candidatura anche in vista dell’assalto al fortino di Simeone che sancirà la svolta, in positivo o in negativo, dell’attuale ciclo juventino. Al talento di Dybala, il compito di dare la sua risposta.