Juve, l'offerta del PSG a Buffon: biennale da 8 milioni e fascia da capitano

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Gianluigi Buffon. A livello economico e non solo: secondo quanto riferito da Premium Sport, il club transalpino avrebbe offerto un contratto biennale da otto milioni di euro a stagione al portiere della Juventus, che ieri ha annunciato l'addio al bianconero. Contratto ricco, ma non solo quello: per convincerlo, il PSG metterebbe sul piatto addirittura la fascia da capitano, con buona pace di Thiago Silva.