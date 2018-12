© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finalmente una vittoria, la prima storica in trasferta, dopo cinque sconfitte consecutive in campionato. La squadra di Zironelli rialza la testa e, dopo una serie di batoste ravvicinate (un solo punto nelle ultime sei) conquista il suo primo successo lontano dal Moccagatta, sul campo della Pistoiese. Nel match valido per la 14esima giornata della combattutissima serie C, il gol partita lo firma di Di Pardo al 2' del primo tempo. Buona la prova della mini Juve, che tira fuori una personalità quasi inedita e difende con i denti il vantaggio di misura; stringendoli, nel finale, quando al 34esimo della ripresa Kastanos rimedia il secondo giallo della gara, contro una Pistoiese che lotta fino al triplice fischio. Tre punti preziosissimi, per il morale e per la classifica, che fanno uscire i giovani bianconeri dalle sabbie mobili della zona playout.

INIEZIONE DI FIDUCIA - "Sono contento per i ragazzi - le parole del tecnico bianconero nel post partita - Ci voleva questa vittoria e iniezione di fiducia. Ora tanti giocatori stanno entrando in forma. Siamo partiti bene - ha precisato Zironelli - e sapevamo che la Pistoiese era una buona squadra e ci avrebbe messo in difficoltà, infatti abbiamo sofferto nel finale, però siamo stati bravi a portarla a casa".