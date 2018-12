Juve, l'Under 23 pareggia l'altro derby piemontese: 0-0 col Gozzano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo quello della Mole vinto da CR7 e compagni, l'altro derby tutto piemontese tra la mini Juve e il Gozzano finisce con un pari a reti bianche. La 17esima giornata di serie C lascia appaiate in classifica a quota 18 punti la squadra di Zironelli e quella di Soda. Per i novaresi, da segnalare il gol annullato per fuorigioco a Palazzolo a 7' dal termine. Per il resto poche occasioni al Moccagatta di Alessandria, da una parte e dall'altra. Quasi inerte nel primo tempo, l'Under 23 bianconera si sveglia nella ripresa e sfiora il vantaggio con Pereira, prima, e Zanandrea nel finale. In una gara in cui a vincere ci pensa la noia.

ZIRONELLI - "Fai due o tre vittorie e ti trovi ai playoff, fai due o tre sconfitte e ti trovi in fondo. La classifica è corta. In serie C è sempre così - le parole del tecnico bianconero nel post partita -. La partita più bella? Intanto sono tre gare delle ultime quattro che non prendiamo gol. Il primo tempo non mi è piaciuto, nella ripresa ho messo tre punte ed eravamo più fluidi e penetranti. Stiamo prendendo solidità: continuiamo così sotto l’aspetto dell’ermetismo. Nella seconda frazione mi è piaciuto lo sviluppo del gioco. Non abbiamo trovato il gol ma entrambe le squadre hanno avuto occasioni".