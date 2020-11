Juve, la catena di sinistra sorpresa di inizio stagione: il duo Danilo-Chiesa funziona

In casa Juve resterà ancora per diversi giorni l’amaro gusto del pareggio acciuffato all’ultimo secondo dalla Lazio nel lunch match della domenica allo stadio Olimpico di Roma. Difficile da digerire per Andrea Pirlo e il suo staff per la gestione finale in termini tattici e di cattiveria agonistica. Su questo dovranno rimuginare, lui e i suoi giocatori, tra chi è rimasto a Torino e chi è andato in nazionale, per poi riprendere i lavori nella giornata di giovedì al termine dei tre giorni di riposo concessi alla squadra. Ma oltre a quello che non ha funzionato in quest’inizio di stagione, toccherà anche analizzare quelle che sono state le note positive per riconfermarle e cercare di valorizzarle sempre di più. E tra queste c’è sicuramente il funzionamento della catena di sinistra composta da Danilo sulla linea arretrata e Chiesa su quella mediana.

PILASTRO DANILO - 9 presenze in 9 gare giocate da Madama e, soprattutto, 810 minuti su 810: sempre presente, mai sostituito. Punto di riferimento dentro e fuori dal campo per i compagni e per l’allenatore che sulle sue capacità tattiche e sulla sua leadership ha deciso di puntare sin dagli albori della propria avventura in bianconero. Il brasiliano, ormai da tempo habitué anche della Seleção, dopo la prima annata torinese piena di ombre e con poche luci, ha saputo ritagliarsi sin da subito uno spazio rilevante nell’undici mandato in campo a inizio gara da coach Pirlo. Prima da braccetto destro, in fase di costruzione, della difesa a tre con slittamenti laterali continui in non possesso, poi, dall’esordio in Champions League di Kiev, costantemente a sinistra ma sempre con un denominatore comune: la prestazione di alto livello. Intelligente nel comprendere le situazioni di gioco e posizionarsi nel migliore dei modi per dare sviluppo alla manovra, puntuale nelle chiusure difensive e nelle sovrapposizioni, spesso e volentieri con Chiesa davanti a sé, quando necessarie, abile con il pallone tra i piedi che ha dimostrato di saper gestire con personalità e qualità. In più, una tenuta fisica invidiabile che lo ha reso spesso tra i più performanti. Un vero e proprio pilastro su cui Pirlo si è poggiato per cominciare a costruire la sua Juve.

SORPRESA CHIESA - A Federico Chiesa è bastato poco per proiettarsi con ambizioni all’interno dello scacchiere tattico bianconero. La carenza di alternative realmente competitive ha sicuramente aiutato (vedi Alex Sandro infortunato, Bernardeschi in difficoltà, Frabotta alle prime armi e Kulusevski più a suo agio a destra), ma quel che è certo è che le caratteristiche fisiche e tecniche dell’ex viola rappresentavano esattamente ciò che mancava, e serviva, alla Vecchia Signora. Così Chiesa ha potuto e saputo inserirsi con forza in squadra: quando Pirlo l’ha avuto a disposizione l’ha sempre lanciato dal primo minuto. Dopo la squalifica con il Verona solo un problema alla coscia destra nelle ultime ore è riuscito a estrometterlo dalla partita, e dall’undici iniziale, contro la squadra di Simone Inzaghi. Rodata l’alternanza e la catena di sovrapposizioni con Danilo, ancora da perfezionare il timing con cui i compagni devono servirlo sulla corsa per sfoderarne al meglio le abilità oltre che la gestione di alcune situazioni potenzialmente pericolose da parte dell’esterno figlio d’arte. Sì dice però che chi ben comincia è a metà dell’opera e Federico Chiesa sì, ha cominciato discretamente bene.