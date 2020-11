Juve, la Champions ti fa ricca: con gli ottavi sono già 33 i milioni nelle casse bianconere

33 milioni di euro. È questa la cifra che la Juventus si è già assicurata, qualificandosi agli ottavi di finale di Champions League. Fa i conti Tuttosport, che evidenzia come la cifra si ottenga sommando i 15,3 milioni del gettone di presenza agli 8,1 milioni per le tre vittorie ottenute (in palio ci sono ancora 2,7 milioni per la fase a gironi) e i 9,5 per l’accesso agli ottavi. Arrivando in finale, entrerebbero in cassa almeno altri 38 milioni (10,5 per i quarti, 12,5 per la semifinale e 15 per la finale) a cui se ne aggiungerebbero 4 in caso di vittoria della competizione. A queste cifre andrà poi sommato il market pool, che per l’Italia è di 50 milioni e sarà diviso con gli altri tre club (Inter, Atalanta e Lazio), per metà in base al piazzamento nell’ultimo campionato e per metà in base al percorso stagionale europeo. Inutile dire quanto manchino (e quanto pesino) gli incassi da botteghino, con la speranza che l’arrivo del vaccino porti alla riapertura degli spalti.