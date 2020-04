Juve, la Continassa è un valore aggiunto: nel caso di ripresa, è già tutto pronto

Dovessero ripartire gli allenamenti, la Juve è pronta a garantire ai propri tesserati spazi e misure necessarie per riprendere l’attività. In questo senso, un centro sportivo di ultima generazione come la Continassa rappresenta un valore aggiunto per il club, che ha già offerto nella prima parte di emergenza la possibilità di vivere all’interno del J Hotel l’isolamento volontario o, nel caso di Rugani, la quarantena obbligatoria durante il periodo di positività al COVID-19. Dunque, si decidesse per la ripresa, non ci sarebbe alcun problema ad ospitare l’intero gruppo prima squadra (giocatori, tecnici e dirigenti al seguito) per tutta la durata del ritiro. Difficilmente, però, le convocazioni saranno diramate senza una data certa della ripresa del campionato di Serie A, ancora fortemente in dubbio.