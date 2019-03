Juve, la contromossa per Chiesa: si gioca d’anticipo

Fonte: Sportitalia

© foto di Federico Gaetano

Nella rincorsa a Federico Chiesa la Juventus vuole cercare di recitare un ruolo da protagonista. Abbiamo raccontato due settimane fa di come i bianconeri avessero una posizione di pole position nella rincorsa al talento della Fiorentina, ragguagliando a posteriori rispetto all’interesse concreto del Milan disposto a mettere sul piatto anche il cartellino di Patrick Cutrone. La contromossa bianconera è dunque quella di provare a lavorare d’anticipo, con un pressing serrato che vada a programmare il lavoro in vista dell’assalto che anche dal resto d’Europa arriverà con l’incedere delle settimane e l’approssimarsi dell’estate. Una prospettiva famelica, mirata a mantenere l’indiscussa leadership nazionale sui talenti più luminosi di casa nostra. In attesa delle risposte delle avversarie.