Juve, la difesa che verrà: due ritorni da Bergamo, poi un altro centrale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Repubblica oggi in edicola fa il punto sulla difesa della Juventus che verrà. E' già prenotato Matteo Darmian del Manchester United, con Alex Sandro che è invece in uscita, allettato e pronto a dir sì alle proposte dalla Premier League. Kwadwo Asamoah andrà all'Inter in regime di svincolo, tornerà Leonardo Spinazzola che punta a una maglia da titolare in bianconero. Al centro, dall'Atalanta, torna pure Mattia Caldara mentre è difficile il riscatto di Benedikt Howedes dallo Schalke 04: arriverà, per questo, un altro difensore.