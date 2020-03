Juve, la famiglia Agnelli dona 10 milioni per fronteggiare l'emergenza Coronavirus

Il cuore enorme della famiglia Agnelli e delle sue società viene in soccorso dell’Italia, che vive una delle maxi emergenze più difficili dell’era moderna a seguito dell’espandersi del Coronavirus. Alla raccolta fondi a sostegno degli ospedali di Torino e del Piemonte, lanciata dalla Juventus con una donazione di trecentomila euro, si aggiunge una donazione della proprietà di 10 milioni a beneficio del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, per far fronte all’emergenza, e della Fondazione Specchio dei Tempi, impegnata a rispondere alle necessità sociali e sanitarie del territorio piemontese.

EXOR e le sue società controllate Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari e CNH Industrial stanno inoltre provvedendo all’acquisto di 150 respiratori, oltre a materiale medico-sanitario. Mentre la società di noleggio a lungo termine Leasys (FCA Bank) mette a disposizione della Croce Rossa Italiana e altre associazioni di volontariato una flotta di mezzi per la distribuzione di alimenti e medicinali nelle città italiane a malati, anziani e a persone bisognose di assistenza.

C’è di più. EXOR, FCA, Ferrari e CNH industrial restano a stretto contatto con il Dipartimento della Protezione civile per mettere a disposizione del Paese servizi gratuiti di scouting, al fine di individuare apparecchiature mediche e materiale di utilizzo sanitario sui mercati internazionali, e soprattutto relativi servizi doganali per l'importazione rapida in Italia. Mentre la Fondazione Agnelli, insieme alla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi e a La Stampa, sostiene l’iniziativa #restoascuola, con l’obiettivo di sostenere la didattica a distanza nelle scuole, in particolare per quegli studenti che stanno incontrando maggiori difficoltà di apprendimento.