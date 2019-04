Juve, la festa Scudetto è rimandata: a Ferrara vince la SPAL 2-1

© foto di www.imagephotoagency.it

SPAL batte Juventus 2-1: segnano Bonifazi e Floccari. Vantaggio iniziale bianconero con Kean.

È (quasi) salvezza per la SPAL, è festa (solo) rimandata per la Juventus. L’ampio turnover grava Allegri e fa felice Semplici, che al Mazza batte 2-1 i bianconeri e si ritrova a 36 punti in classifica, +8 sull’Empoli terzultimo. È un risultato che non dà atto della distanza in graduatoria tra estensi e torinesi, ma piuttosto delle diverse ambizioni in questa fase della stagione. La Juve ha la testa all’Ajax ed è lo stesso tecnico livornese a metterlo in chiaro, con una formazione che più sperimentale non poteva essere. Eppure, all’intervallo la Juve era virtualmente campione d’Italia grazie alla rete del solito Kean. Ripresa travolgente dei padroni di casa: Bonifazi pareggia subito, Floccari trova addirittura il vantaggio a un quarto d’ora dalla fine. Sono tre punti pesantissimi per la SPAL e la corsa a rimanere in Serie A; è uno stop tutto sommato indolore per la Juventus, che martedì si giocherà l’approdo in semifinale di Champions League contro l’Ajax.

SEMPLICI CON I TITOLARI, ALLEGRI CON I RAGAZZI -

Le diverse ambizioni si rispecchiano nelle diverse scelte di formazione. La SPAL ha una salvezza ancora da conquistare, che passa pure per la sfida contro i campioni d’Italia. Semplici manda così in campo la miglior formazione possibile, pur con qualche assenza (su tutte Kurtic) Schiattarella in cabina di regia, in attacco Floccari preferito ad Antenucci per far reparto con Petagna. La Juventus, viceversa, ha uno scudetto già vinto (o quasi) da mettere in bacheca e soprattutto l’Ajax in arrivo martedì a Torino. Formazione ancora più sperimentale rispetto alle attese: si rivede Barzagli, affiancato da Gozzi. Vent’anni esatti di differenza. A centrocampo Kastanos e non Nicolussi con Bentancur, in attacco gli scalpitanti Dybala e Kean. È l’undici di partenza più giovane nella storia recente della (non tanto) Vecchia Signora: 25 anni e 114 giorni di età media, per trovare una squadra più giovane bisogna addirittura tornare al ’98.

CON CALMA -

Il ritmo in avvio di gara è lento che più lento non si potrebbe neanche volendo. La Juve tiene palla, la SPAL rompe la manovra bianconera e riparte, soprattutto a destra con Lazzari. Al ventesimo i tiri in porta stanno a zero: aiuta lo schieramento pressoché delle squadre, pressoché speculare, ma come dicevamo pesano anche le rispettive aspettative, in questo sabato pomeriggio. Capitolo esordienti: Gozzi non avrà il piede fino ma tiene botta su un carrarmato come Petagna. Kastanos parte intimidito, parecchio.

KEAN C’È. PER CASO O PER DESTINO -

Il gol che sblocca la gara, arriva alla mezzora per caso e quasi per sbaglio. Cancelo parte da destra, si accentra e dai 25 metri tenta la conclusione di sinistro. La palla carambola sul piede di Moise Kean, che d'istinto sigla la sua quarta rete consecutiva, la sesta in questo campionato, confermando la sua strepitosa media realizzata. “Solito” Kean, Juve 1-0 dopo 30’.

ALTRI 45’ PER LO SCUDOTTO -

La reazione degli estensi è poco incisiva e non portar altro se non qualche protesta per un contatto MIssiroli-De Sciglio in area della Juve, su cui Doveri lascia correre. Il primo tempo si conclude così, con i bianconeri in vantaggio sulle ali di Kean e l’ottavo scudetto consecutivo a un soffio. 2700 secondi, per essere precisi.

PRONTI VIA, BONIFAZI -

Discorsetto di Semplici o meno, la SPAL torna in campo con parecchia cazzimma e si vede. Dopo quattro murati Schiattarella batte il corner e Bonifazi stacca più alto di tutti, soprattutto di Bentancur. Incornata e Perin battuto: 1-1, Juve sempre scudettata ma la SPAL ci crede e nei minuti successivi mette in difficoltà la retroguardia della squadra Campione d’Italia.

CAMBI E INDIZI CHAMPIONS -

È Allegri a iniziare la girandola dei cambi, con un occhio alla gara di oggi e l’altro a quella di martedì contro l’Aiax. Sul primo fronte, dentro Nicolussi per uno spento Kastanos. Sul secondo, dovendo scegliere tra Kean e Dybala, il livornese toglie il primo per Mavididi: qualche minuto di riposo in vista della serata di gala contro i Lancieri?

IL VIZIO DI FLOCCARI -

Sergio Floccari ha un conto in sospeso con la Juve, e il vizietto di farle gol. I bianconeri lo sanno dal 2006, quando con una doppietta proprio alla Juve l’allora giovane attaccante del Messina si conquistò la ribalta delle cronache calcistiche nazionali. Tredici anni dopo, è sempre lui a togliersi la soddisfazione di rimandare la festa scudetto di Allegri & Co: a un quarto d’ora dal novantesimo, errore in manovra dei bianconeri. Murgia anticipa Nicolussi e serve Floccari, che batte di piatto Perin. È 2-1 SPAL, è salvezza più vicina per i padroni di casa; è Scudetto più lontano per gli ospiti. Finisce così, nonostante i timidi assalti bianconeri negli ultimi minuti di gara.

Il tabellino

SPAL-JUVENTUS 2-1 (49’ Bonifazi, 74’ Floccari; 30’ Kean)

Ammoniti: 28’ Lazzari, 75’ Floccari, 83’ Fares, 87’ Missiroli nella SPAL. 38’ Cuadrado, 45’ Cancelo nella Juventus

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Schiattarella (71’ Valdifiori), Murgia, Fares; Floccari (84’ Regini), Petagna (87’ Antenucci). Allenatore: Leonardo Semplici.

JUVENTUS (3-5-2) Perin; De Sciglio, Barzagli (81’ Bernardeschi), Gozzi; Cancelo, Cuadrado, Bentancur, Kastanos (60’ Nicolussi), Spinazzola; Kean (69’ Mavididi), Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.