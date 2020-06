Juve, la fumata bianca tranquillizza Pjanic? Il bosniaco passa da 34 a 86 palloni giocati

vedi letture

Se il mercato distraeva Miralem Pjanic, la fumata bianca ormai vicina nello scambio con Arthur (qui le ultime) pare aver liberato la testa del centrocampista bosniaco della Juventus. Che, in una partita diventata oggettivamente non complicata contro il Lecce, ha aumentato in maniera sostanziale i propri giri. Anche a livello numerico: rispetto ai 34 tocchi del pallone messi in cascina contro il Bologna, nella vittoria sui salentini il bosniaco è infatti salito a 86 giocate. Un netto passo in avanti.