Juve, la furia di Allegri e le urla di Bonucci nell'intervallo di Empoli

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta della furia di Massimiliano Allegri nell'intervallo di Empoli-Juventus. Le urla di Allegri sono state sentite da tutti, ha sferzato la truppa con veemenza. In corridoio si è sentita anche la voce di Bonucci, formalmente non il capitano ma giocatore con presa e carisma verso i compagni.