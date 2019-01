Juve, la gara delle prime volte: Spinazzola, i 3 gol, il rigore di CR7

Dall'inviato all'Allianz Stadium

E' stata la gara delle prime volte: la prima di Spinazzola in maglia Juve in campionato, i primi centri di Douglas Costa, Emre Can e Rugani in stagione, il primo rigore sbagliato da Ronaldo in maglia bianconera. Tutto facile per la Juventus, come da copione. Nonostante il penalty parato da Sorrentino a CR7, i bianconeri vincono il testa-coda contro il Chievo 3-0. "Non ha proseguito la striscia positiva di reti. Ha fatto un bel secondo tempo senza l’ossessione del gol - le parole di Allegri in mixed zone parlando del suo numero 7, ai microfoni di RMC sport -. Nel primo tempo, invece, ha fallito diverse occasioni perché giocate con troppa fretta di segnare".

CRESCITA DYBALA - "Ha fatto una partita importante - il commento del tecnico bianconero sulla partita della Joya - credo una delle migliori sotto l'aspetto tecnico. Paulo sta crescendo molto, deve proseguire su questa strada che lo porterà a diventare un giocatore straordinario. In questo momento deve trovare un equilibrio dentro se stesso, non deve essere ossessionato dal gol: alla fine della stagione 10 o 12 reti le farà".

MERCATO - Poi una chiosa sul mercato. E sul futuro di Spinazzola: "E’ un giocatore della Juventus e rimane alla Juventus". Tutto vero, sempre se la Juventus non trova prima della fine del mercato il suo sostituto.