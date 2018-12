Juve, la legge di CR7: doppietta alla Samp per un girone da record

© foto di www.imagephotoagency.it

E' la legge di CR7, che segna e risolve: in trasferta, in casa, dall'inizio o dalla panchina non fa differenza. Anche la Samp esce senza punti dallo Stadium (2-1), nonostante la squadra di Giampaolo abbia avuto la forza di giocarsela alla pari e fino alla fine. E' anche merito del portoghese e delle sue 14 reti (superato Piatek) se la Juventus termina il suo girone da record a 53 punti: meglio di Capello nella Juve 2005-06 e di Conte nel 2013-14. "Dovrebbero mancarne 37 allo scudetto, poi bisogna vedere l'andamento nel girone di ritorno" ha spiegato Allegri nel post partita, che quasi glissa sul primato riducendolo a stimolo per "fare meglio e ad alzare l'asticella". E sul ricorso al Var, decisivo per il 2-1 finale, ma anche per i due rigori assegnati e trasformati da Ronaldo e Quagliarella, dopo il vantaggio di CR7 in avvio di gara, il tecnico bianconero ha detto: "Giusto che usino la tecnologia quando serve. Valeri comunque ha arbitrato bene".

MISTER CHAMPIONS - "Ha fatto gol - ancora il livornese in conferenza, questa volta parlando di Ronaldo - ed è la cosa in cui è il più bravo al mondo. Ha avuto diverse occasioni. C'è la percezione che con l'arrivo di Cristiano avremo più possibilità di vincere la Champions League, ma prima bisogna pensare a campionato, Coppa Italia e Supercoppa". Non prima della ripresa, fissata per l'8 gennaio alla Continassa. E della vacanze: meritatissime, oggi come mai nella storia.