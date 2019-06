Juve, la lista dei coach di Paratici. E intanto si lavora su Sensi e Zaniolo

Fonte: inviato a Torino

© foto di Federico De Luca

Il venerdì lavorativo di Fabio Paratici si è concluso ieri intorno alle 18,30. Il direttore dell’area tecnica della Juventus ha trascorso un giorno in più nel quartier generale milanese di Palazzo Parigi, rispetto alla sua settimana tipo nella consueta estate di mercato. Pare sia rientrato nella sua Piacenza, non è escluso però che faccia gli straordinari nel week end al fine di sbloccare lo scenario relativo all’allenatore.

Tocca a Ramadani portare avanti i discorsi con il Chelsea per liberare ufficialmente Sarri, pronto a sposare il progetto bianconero. Il nullaosta è già stato garantito sulla parola, bisognerà definire il conguaglio economico preteso dal club di Abramovich. Un’operazione parallela – Emerson Palmieri e il giovane Juan Castillo i maggiori indiziati – potrebbe assorbire i circa sei milioni richiesti e che la Juve non vorrebbe pagare. A inizio settimana, comunque, la vicenda dovrebbe chiudersi positivamente.

A spegnere i sogni relativi a Guardiola, invece, un video postato ieri pomeriggio dai canali ufficiali del Manchester City: una dichiarazione d’amore del tecnico catalano in un momento decisivo per il suo club, che rischia la squalifica dalle coppe europee.

Sul tema allenatore, i prossimi giorni dovrebbero essere importanti anche per il coinvolgimento di alcuni pezzi da novanta da coinvolgere nel nuovo ciclo bianconero. Il vice di Sarri, come anticipato oltre una settimana fa da Tuttomercatoweb, potrebbe essere Andrea Pirlo. Nome tenuto fortemente in considerazione anche per l’Under 23 e per la Primavera, ma che dovrebbe essere incastrato nello staff tecnico di prima squadra così come Andrea Barzagli, ritenuto fondamentale per gli equilibri di spogliatoio in questo momento storico. Tra i collaboratori di Sarri dovrebbe esserci pure il preparatore dei portieri Claudio Filippi, giunto in bianconero nel 2010 con Delneri e confermato sia con Conte che con Allegri.

Secondo indiscrezioni, poi, la guida tecnica dell’Under 23 dovrebbe avere un filo conduttore con la prima squadra. E se il nome di Pecchia appare il più vicino a Fusco(direttore sportivo responsabile della categoria), potrebbe essere quello di Grosso a mettere d’accordo tutti. L’ex allenatore della Primavera bianconera sembrava a un passo dal Perugia, che poi ha dovuto dirottare su Oddo: alla chiamata della Juve, che tiene viva anche l’alternativa Aglietti, sarebbe difficile dire di no. E il 4-3-3 di Grosso potrebbe essere il più funzionale nel nuovo progetto tecnico bianconero della Seconda Squadra.

Quanto alla Primavera, invece, risultano dei contatti con Zauli, alla guida dell’Empoli nel corso di questa stagione. Ma non si esclude una possibile promozione interna di Pedone (attualmente in Under 17) e una più remota (al momento) ipotesi che risponde al nome di Nicola Legrottaglie, che potrebbe comunque rientrare nei quadri tecnici delle Youth.

Intanto, come detto, Paratici ieri ha continuato a tessere la tela in prospettiva. Il doppio incontro in meno di ventiquattr’ore con Riso ha ricordato il viavai della scorsa estate per definire la triangolazione Caldara-Milan-Bonucci. Questa volta, al centro della discussione, il giovane Sensi, che potrebbe essere spinto verso la Roma al fine di chiudere il cerchio su Zaniolo. Ieri pomeriggio a Palazzo Parigi è giunto effettivamente anche Vigorelli, agente del talentuoso centrocampista giallorosso, che però ha detto di essere lì per altri incontri e ha negato ogni contatto con Paratici. Difficile credere alle banali coincidenze, specie nei periodi di calciomercato.