Juve, la lista di Paratici e Nedved: ecco chi è candidato a restare fuori

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rugani ieri non è sceso in campo a Villar Perosa. E’ rientrato negli spogliatoi poco prima dell’inizio del secondo tempo, non proprio felice. Pjaca e Perin, invece, non saranno ceduti dalla Juventus in questa finestra di mercato in quanto lungodegenti, come confermato ieri dallo stesso Fabio Paratici.

Di indizi per individuare gli esuberi dalle famose liste 2019/20 ce ne sono abbastanza, ma a poco più di quindici giorni dalla chiusura della sessione estiva è stato il direttore dell’area tecnica bianconera a mettere le cose in chiaro. “Abbiamo grandi giocatori che non a caso, se partono, possono andare solo in grandi club” ha spiegato Paratici, non escludendo l’ipotesi che nessuno si muova da qui al 2 settembre.

Dalle parole del dirigente juventino, filtrano inoltre due tag fondamentali, più volte messi in evidenza: “Abbiamo grandi attaccanti, pensiamo ai nostri prima che agli altri” e “Sarri ha spiegato molto bene la vicenda degli esuberi”. Tradotto: chi resterà alla Juve, non sarà un ripiego ma una prima scelta; nessuna discrepanza con il tecnico che la scorsa settimana aveva comunque ammesso il possibile imbarazzo di dover mettere fuori dalle liste giocatori importanti, in caso di mancata cessione di questi.

Pellegrini nelle prossime ore tornerà in prestito al Cagliari, Rugani sembra con le valigie in mano con destinazione Monaco in alternativa alla Roma. Né Demiral né De Ligt – va ricordato – possono essere inseriti quest’anno nella lista B riservata ai giocatori Under 21, poiché non hanno trascorso due anni nel club bianconero. E così l’unico a poter beneficiare di uno slot speciale come CTP è Pinsoglio, il terzo portiere.

Conti alla mano, se in difesa la cessione di Rugani potrebbe garantire la lista a tutti gli altri del reparto, a centrocampo sarebbe necessario almeno un taglio. E con le quotazioni di Khedira in rialzo, il cerchio dovrebbe chiudersi intorno a Matuidi, fuori dalla logiche di gioco sarriane. In chiave mercato, sul francese il Monaco resta in vantaggio sul PSG, ma lo scenario potrebbe cambiare di fronte a una possibile maxi operazione per Dybala.

Quest’ultimo, anche ieri acclamato dai tifosi, resta tra i possibili partenti. Uno tra lui, Mandzukic e Higuain non potrà far parte della lista, senza considerare l’arrivo di un altro attaccante che ne escluderebbe automaticamente un secondo. “Icardi? In questo momento è un giocatore dell’Inter – tiene a precisare Paratici -. Noi siamo molti contenti degli attaccanti che abbiamo, poi si vedrà”.