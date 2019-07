Juve, la lunga giornata di Buffon. Ancora mistero sul numero di maglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' il Buffon-day. Emergono dettagli sull'arrivo del 41enne al J Medical. Erano circa 150 i tifosi presenti all'esterno della struttura - questa mattina alle 8.45 - per dare il bentornato al portiere, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione e ha sorvolato sulle domande legate al numero di maglia che avrà in questa seconda avventura alla Juventus. Per l'estremo difensore ex Paris Saint-Germain sarà una lunga giornata: sono in corso le visite mediche, nel pomeriggio firmerà il contratto annuale con la Vecchia Signora, poi arriverà l'annuncio del club bianconero.

Clicca qui per il live del Buffon-day