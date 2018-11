Juve, la novità di due cacciatori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tallonata. Non cambierà nulla, tale e tanto è il predominio della Juventus tritarecord che sta dilaniando la prima fase di questo campionato, eppure classifica alla mano la serie A sta mettendo in luce un unicum rispetto alle ultime stagioni. La novità non risiede evidentemente nella guida del gruppo, sempre saldamente in mano a Max Allegri ed alla sua truppa, quanto piuttosto al numero delle squadre che stanno ipotizzando una folle rincorsa. Inter e Napoli sono appaiate, si rispondono colpo su colpo anche dopo un avvio di stagione problematico per entrambe e progettano di non mollare sino a quando possibile. Un’unione di intenti che rappresenta un’importante cambiamento per un campionato che aveva sempre visto nelle ultime stagioni una sola squadra cercare di mettere in piedi la folla rincorsa alla capolista, peraltro senza mai riuscirvi. Allo stato attuale dell’arte Spalletti ed Ancelotti ci stanno provando in simbiosi, nella speranza che l’esito possa cambiare. I dieci gol, cinque per parte, messi in fila nell’ultimo turno di campionato rappresentano il segnale più eloquente che anche alle spalle di Madama qualcuno stia cercando di fare le cose sul serio. La continuità sarà la discriminante principale affinché questo progetto possa realmente andare in porto. Dall’autunno alla Primavera…