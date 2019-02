Juve, la panchina allontana Marcelo da Madrid: il Real cerca un sostituto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcelo continua a stuzzicare i sogni di mercato della Juventus. Come evidenziato da Tuttosport, la sua panchina, nella sfida che ha visto ieri sera il Real Madrid battere l'Ajax, fa discutere in Spagna e qualcuno l'attribuisce anche al suo presunto sovrappeso. Un segnale, comunque, che a fine stagione il brasiliano potrebbe dire addio alle merengues. Pronte a cercare un sostituto: nel mirino Junior Firpo del Betis, Marcos Alonso del Chelsea e David Alaba del Bayern Monaco. Oltre ad Alex Sandro, che potrebbe rientrare in uno scambio col connazionale.