Juve, la porta non è più girevole: Buffon sarà protagonista fino alla fine

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'eliminazione dalla Champions League, la rabbia per l'ennesima (con ogni probabilità ultima) occasione sfumata, esternata in modi non totalmente condivisibili e la paura di chiudere con un pugno di mosche dopo una carriera costellata di grandi trionfi. Le ultime settimane di Gianluigi Buffon sono state caratterizzate da sentimenti contrastanti, figli dell'ennesima delusione in campo europeo e della decisione da prendere (o già presa) di appendere o meno i guantoni al chiodo.

In mezzo a tanti pensieri, una certezza: la tremenda mazzata della notte di Madrid ha di fatto scritto la parola fine al turnover con Szczesny, a quel presunto dualismo che ha caratterizzato gran parte della stagione dei bianconeri. Il messaggio di Allegri, in questo senso, è stato chiaro: il polacco sarà sicuramente protagonista in futuro, ma Gigi merita di chiudere la sua avventura nel mondo del calcio trascinando la squadra di cui è capitano ad altri successi e giocando da titolare fino alla fine. L'ultimo tributo al numero uno dei numeri uno.