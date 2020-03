Juve, la raccolta fondi per gli ospedali corre spedita: in quattro giorni superate le 400 mila euro

Superata abbondantemente la soglia delle quattrocentomila euro, la Juve corre spedita verso la tappa dei cinquecento, a metà dell’obiettivo finale. Lo fa per una giusta causa, in una raccolta fondi che ha lanciato quattro giorni fa con grande generosità, facendo una donazione iniziale di trecentomila euro. Tutti insieme, i tesserati bianconeri, dai giocatori della prima squadra a quelli dell’Under 23, alle Women: il sostegno degli ospedali di Torino e del Piemonte, impegnati in prima linea giorno e notte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, coinvolge tutti nello stesso ideale campionato.

La raccolta viene ricordata giornalmente sui social dai giocatori, in regime di quarantena in questi giorni dopo la positività al Covid-19 di Daniele Rugani. I fans apprezzano: oltre duemilatrecento hanno già dato il proprio contributo per sostenere la buona causa. E non è finita. Prossimo obiettivo intermedio quota cinquecentomila euro, poi si prosegue verso il milione.