© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dieci milioni di euro netti a stagione. E' quanto chiede Paulo Dybala, attaccante della Juventus, per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 fino a giugno 2025.

Questa mattina il quotidiano Tuttosport ha fatto il punto su una trattativa che potrebbe decollare nei prossimi giorni quando il suo agente Jorge Antun, storico amico di famiglia, sarà a Torino per discutere con i dirigenti bianconeri.