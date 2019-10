Juve, la rinascita di Dybala: imboccata la strada verso i 100 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'addio vicino in estate al rilancio nelle ultime giornate: storia recente di Paulo Dybala. Tuttosport ripercorre gli ultimi mesi del 10 argentino della Juventus, il cui valore era crollato nel mercato estivo, quando a un certo punto sembrava molto vicino al Tottenham per una cifra attorno ai 70 milioni.

La strada per i 100 è lunga. Ma è una valutazione, di partenza, che Dybala ha già avuto e potrebbe a breve ritrovare. Pare aver immbocato la via giusta per tornare a brillare anche nelle stime di mercato. Non che si possa già parlare di divorzio a fine stagione, ma nella vetrina di stelle, per la Vecchia Signora, è meglio avere più pezzi da 100.