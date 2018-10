Juve, la ripresa: Douglas Costa è pronto, Allegri rivede gli azzurri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due gare in cinque giorni: prima il Genoa allo Stadium, poi lo United a Manchester. Verso la ripresa in campionato e Champions, Massimiliano Allegri è pronto a riabbracciare i quattro azzurri reduci dalla vittoria contro la Polonia a Chorzow - Chiellini, Bonucci, Bernardeschi, oltre al non utilizzato Perin - rafforzati moralmente dalla bella vittoria maturata contro la squadra di Szczesny, anche lui a disposizione da oggi insieme al portoghese Cancelo. Domani toccherà a Pjanic, fare rientro, in compagnia di Matuidi ed Emre Can. Alla spicciolata seguiranno i sudamericani Alex Sandro e Dybala, che si affronteranno stasera nel grande classico Argentina-Brasile. Seguirà Cuadrado, impegnato domani con la sua Colombia nel match contro la Costa Rica.

TORNA DOUGLAS COSTA - Il brasiliano scalpita, letteralmente: ieri si è allenato alla Continassa in attesa del rientro dei suoi compagni. L'ex Bayern, fermo da quattro turni tra squalifiche e infortuni, tornerà arruolabile per la gara con il Grifone. Si avvicina il rientro per Rugani; Khedira ancora out, Spinazzola si allena dalla scorsa settimana con il gruppo e spera nella sua prima convocazione da quando veste bianconero.

TOUR DE FORCE - Alla Continassa si comincerà da oggi pomeriggio, quindi, ad accelerare per vivere con il passo giusto le sfide contro la squadra di Juric e quella di Mourinho, un vero e proprio spareggio per il primato nel girone di Champions. Sarà il secondo tour de force stagionale, che condurrà i bianconeri alla prossima sosta in programma a metà novembre. Sei gare in ventidue giorni che diranno, una volta di più, a che punto sia il collettivo bianconero verso la corsa all'ambizioso all-in prospettato a inizio stagione.