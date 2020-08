Juve, la Roma alza il muro per Dzeko: serve un'offerta da almeno 15 milioni di euro

La Roma alza il muro per la cessione di Edin Dzeko alla Juventus. Il neo proprietario del club giallorosso Dan Friedkin non si presenterebbe infatti nel migliore dei modi alla piazza se vendesse il capitano alla Vecchia Signora e se la stessa società bianconera vorrà provare a convincerlo dovrà presentarsi nella Capitale con un assegno da almeno 15 milioni di euro, che per un trentaquattrenne non sono pochi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.