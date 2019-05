Juve, la scelta del tecnico: non è detto che venga annunciato a breve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La corsa per il post Allegri alla Juventus è partita e l'edizione odierna di Tuttosport prova a fare le carte sui nomi che potrebbero prendere il posto del tecnico livornese. Non sarà una scelta semplice, anche perché molti obiettivi bianconeri sono già occupati e potrebbe volerci un po' di tempo prima di avere il successore di Max.

Tempi lunghi - Il quotidiano spiega che al contrario delle attese della piazza, il club fa sapere che non è detto che il nuovo tecnico sia annunciato a breve, anche perché la Juve non può certo sbagliare la scelta. Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici sono al lavoro e proveranno a trovare un nome che possa essere perfetto per il nuovo ciclo della Vecchia Signora.