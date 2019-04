Juve, la semifinale Champions anche per il bilancio: sul piatto 12 milioni

© foto di Imago/Image Sport

Per il trofeo ma non solo. La Juventus si appresta a tornare in campo in Champions League e pensa anche ai soldi che potrebbero arrivare nel caso in cui riuscisse a staccare il pass per la semifinale. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport di questa mattina i bianconeri guardano sempre con attenzione il proprio bilancio, che deve essere ripianato dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo della scorsa estate. Al momento sono 82,4 i milioni di euro incassati fino ai quarti di finale e in caso di passaggio del turno arriverebbe un altro assegno da 12 milioni.