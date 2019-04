© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante le raccomandazioni, Moise Kean va sempre in gol. Un rendimento che apre la questione dedicata al rinnovo dell’attaccante classe 2000 e che introduce la settimana che potrebbe portare al summit con Raiola. Quello decisivo per il rinnovo del contratto di un giovane con le chiare stimmate del predestinato e che la Juve vorrebbe legare a doppio filo con un contratto sino al 2024. Le parole di Allegri hanno fatto a pugni con le risposte del campo e con i 3 punti che il portentoso ragazzino ha consegnato ai bianconeri. Ora è tempo delle trattative; per mettere a tacere le sirene di mercato e per arrivare ad una firma che escluda il lucente futuro di Kean dalle dinamiche di mercato estive.