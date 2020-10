Juve, la sfida col Napoli diventa un caso: i bianconeri saranno allo Stadium

“La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45”. Si chiude così una serata, quella di ieri, all’insegna di mancate partenze, interventi dell’ASL di Napoli, possibili rinvii, 3-0 a tavolino e comunicati di Juventus e Lega Serie A che confermano la partita di questa sera all’Allianz Stadium. Ore frenetiche sull’asse Torino-Napoli che però confermano l’idea iniziale: la partita di domani resta da giocare. Nel caso in cui gli azzurri non dovessero presentarsi questa sera allo Stadium perderebbero automaticamente il match a tavolino.

LA POSIZIONE DELLA JUVE - Un susseguirsi di aggiornamenti partiti poco prima delle 20 di ieri con il blocco della partenza dall’aeroporto per la squadra di Gattuso costretta dall’ASL di Napoli, per via delle positività di Zielinski ed Elmas, all’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo la data dell’ultima esposizione con i casi positivi. Il Napoli resta in Campania e la partita diventa quantomeno a rischio. Non per la Juventus però che alle 21:15 emana una nota ufficiale: “Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”. La Juventus dunque stasera si presenterà come da appuntamento nel suo stadio: se dovesse esserci un avversario per giocare, altrimenti, salvo stravolgimenti, ratificare la vittoria per 3-0 a tavolino.

LE PROVE DI FORMAZIONE DI PIRLO - In tutto questo caos che ha caratterizzato la giornata di vigilia, Andrea Pirlo ha provato e studiato la formazione migliore per mettere in difficoltà l’amico Gattuso. Ritorno a quanto visto con la Sampdoria, questa sembra essere la linea con l’aggiunta di qualche cambio obbligata per via delle assenze. Senza Rabiot, cambia la coppia di centrocampisti con Arthur destinato all’esordio dal primo minuto con la maglia della Juventus. Al suo fianco ballottaggio aperto fra Bentancur, in crescita di condizione e favorito, e McKennie che potrebbe accomodarsi per la prima volta in panchina dall’inizio. Confermato il terzetto a protezione di Szczesny con Danilo, Bonucci e Chiellini; sugli esterni Cuadrado torna sulla destra e Frabotta a sinistra, non ci sono altre soluzioni, Pirlo dixit, se non l’arretramento sull’out destro di Kulusevski e lo spostamento mancino del colombiano. Ramsey parte davanti a Morata per accompagnare Ronaldo e Kulusevski, lo spagnolo però cercherà sino all’ultimo di insidiare le certezze del suo allenatore con Dybala pronto a subentrare a gara in corso.