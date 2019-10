Juve, la similitudine tra le parole di Agnelli e CR7. E il concetto di squadra

Fonte: inviato a Torino

Il concetto lo aveva espresso bene Cristiano Ronaldo, giusto quarantott’ore prima. Il presidente Andrea Agnelli apre e chiude la conferenza stampa post assemblea degli Azionisti ribadendo una linea precisa: è la squadra che fa la differenza in casa Juventus, a tutti i livelli. “Tutti noi abbiamo il nostro ruolo, il che ci rende una squadra – le parole di CR7 alla vigilia di Juventus-Lokomotiv Mosca -. Io so il mio ruolo, gli altri il proprio: se chiedete a Buffon di fare l’attaccante e a me di fare il portiere, il risultato non sarà certamente positivo. Lavoriamo insieme, ognuno nel suo ruolo, e questo ci rende una squadra”.

Agnelli riprende la parola a conclusione della conferenza stampa, e ribadisce lo stesso pensiero: “Avete rivolto quasi tutte le domande a me e le ho smistate io. Questa è una squadra che gestisce le responsabilità con compiti precisi e definiti. Oggi ho in prima linea i responsabili della Juventus, io do a loro la possibilità di rispondere su quella che è la loro area di competenza. Credo sia giusto così”. Un concetto chiaro che avvalora ulteriormente l’incipit dell’incontro: “Mi fa piacere sottolineare come i dirigenti delle tre aree su cui si basa il nostro modello, e che sono qua con noi, siano cresciuti in Juventus”.

Viene da pensare: sono almeno in due i fuoriclasse in casa bianconera. Supportati da tanti campioni, top player nel loro settore e tutti al servizio della crescita del club, che rilancia puntualmente una volta raggiunti gli obiettivi. Gli azionisti hanno dato voto favorevole a un aumento di capitale di 300 milioni proprio per un nuovo piano di sviluppo, con il quale il club – già il primo in Italia su tutti i fronti – guarda al sistema globale con ambizione e concrete idee che puntano a incrementare la cerchia di fruitori.

L’industria del calcio cambia, si evolve: gli eSports diventano oggetto di studio al pari di un nuovo impianto per le seconde squadre, gli accordi anticipati con gli sponsor e un’attenta analisi sui nuovi mercati diventano un’esigenza ricorrente. Il nuovo ufficio di Hong Kong esporta il brand in un'area strategica dell’Asia, dove si concentra la maggior parte della popolazione mondiale e della ricchezza. E la Juve tutta, insomma, si prepara ad alzare nuovamente l’asticella. E a proiettarsi verso nuove sfide da vincere, non solo nel rettangolo di gioco.