Juve, la Spal senza pensare al Real: a Ferrara dubbio Mandzukic

Dal corrispondente a Torino

Battere la Spal senza pensare al Real. Massimiliano Allegri ha voluto sottolinearlo presentando la sfida di questa sera al Mazza (ore 20.45): prima viene la gara contro la squadra di Semplici, poi si penserà a tutto resto. Champions compresa. Inevitabile che un pensiero voli già alla doppia sfida contro i blancos; fondamentale, però, che la testa dei bianconeri torni subito al campionato: "Meraviglioso affrontare il Real Madrid, si gioca e si lavora per sfide di questo tipo. Ma prima c'è la Spal, una gara non scontata. Per vincere i campionati bisogna vincere queste partite" le parole del mister livornese in conferenza.

DUBBI E CERTEZZE – Senza Cuadrado, Bernardeschi e l'influenzato Khedira, sono molti i dubbi di formazione verso l'anticipo di questa sera in terra emiliana. Per quanto riguarda le certezze, invece, si parte da Buffon e da Higuain. "Barzagli e Rugani potrebbero anche giocare insieme, non ho ancora deciso. Il Pipita sta bene e ci sarà, Mandzukic non è nel miglior momento di forma, ha giocato tanto". Senza l'ex Real Madrid a centrocampo, la Juventus potrebbe confermare il 4-2-3-1 visto mercoledì allo Stadium contro l'Atalanta, con Pjanic e Matuidi davanti alla difesa, composta da Chiellini e uno tra Rugani e Barzagli (vista la squalifica di Benatia). A destra dovrebbe partire De Sciglio, sulla corsia opposta Alex Sandro. In avanti, quindi, Allegri potrebbe sfoderare tutta l'artiglieria pesante: Douglas Costa, Dybala e Manzdukic, alle spalle di Higuain. Senza il croato, invece, sarebbe praticamente inevitabile vedere il 4-3-3. Il tecnico livornese avrebbe provato entrambe le formazioni oggi in allenamento. Più idee per un solo obiettivo: "Conquistare i tre punti con attenzione e pazienza, per far giocare il Napoli a – 7". Questione di pressione e di gestione della stessa: qualcosa che la Juventus è abituata a fare. Sia inseguendo, sia cercando di scappare.