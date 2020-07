Juve, la trasferta di Cagliari può essere un'occasione per i giovani

Elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra: il tempo di recupero va calcolato tra i sette e i dieci giorni. Insomma Paulo Dybala è a rischio per la sfida Champions con il Lione, ma le speranze per adesso vanno custodite e tenute vive. Quantomeno in questi primi giorni di stop che saranno utili – per le sensazioni e non solo – a ricostruire un’idea più precisa intorno a metà settimana.

Sarri dalla gara che è valsa lo scudetto di domenica sera recupera però Danilo e De Ligt: per entrambi solo tanta paura contro la Sampdoria. Domani, a Cagliari, non ci sarà Rabiot: squalificato dopo aver rimediato un giallo avendo già a carico la diffida. Ma obiettivamente, senza obiettivi di classifica per entrambe, Cagliari-Juve potrebbe essere solo un’occasione per i tanti giovani che nel corso della stagione hanno lavorato alla Continassa.

Da Coccolo a Zanimacchia (per loro sarebbe l’esordio in Serie A) passando per Olivieri e Muratore: i rinforzi in arrivo dall’Under 23 potrebbero concedere a diversi giocatori un turno di riposo dopo una striscia filata di dieci partite in poco meno di un mese che ha regalato il tricolore. Passerà tutto dall’allenamento di rifinitura di questo pomeriggio, alla vigilia di una trasferta sarda che ha il profumo di un viaggio premio (più che meritato) per molti.