Juve, la vittoria manca ormai da tre partite: colpa della passività che rende vulnerabile

Tra i primi venti minuti e gli ultimi venticinque giocati in casa del Sassuolo, per la Juventus si è ripresentata quella “passività” che ha fatto perdere per strada altri due punti – che diventano sette nelle ultime tre gare - preziosi per chiudere la pratica scudetto. “Essendo passivi diventiamo vulnerabili” ha spiegato Sarri nel post gara, pur non mostrandosi preoccupato per l’inversione di tendenza rispetto alla ripresa del campionato post Covid. “La conquista dello scudetto? Le probabilità nel calcio sono come fare palo, non ti garantiscono niente: l'obiettivo o lo centri o non lo centri – ha detto l’allenatore della Juventus -. La situazione è che abbiamo da giocare cinque partite e dobbiamo fare nove punti, dobbiamo pensare a vincere tre partite”. Lunedì allo Stadium si presenterà la Lazio, in uno scontro diretto che non darà margine di errore a nessuna delle due squadre: la Juve, insomma, non potrà permettersi di “fare palo” - per dirla alla Sarri - dopo tre gare senza vittoria.