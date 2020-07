Juve-Lazio, Del Piero: "Dybala out? Higuain attaccante per antonomasia. E più spazio per CR7"

"Gioca l'attaccante per antonomasia, nessuno è più attaccante di Higuain quanto a presenza in aria". Così Alessandro Del Piero, ospite di Sky, commenta la scelta di Sarri di tenere Paulo Dybala fuori dall'undici di partenza in Juventus-Lazio di questa sera: "Lascia più respiro a Ronaldo, si è parlato tanto della sua posizione e può accentrarsi per tirare. Di certo, è una scelta forte, però giochi ogni tre giorni: fa parte delle rotazioni. È un momento dove Sarri prova anche, vediamo come va questa. Tanto ha un vantaggio numerico importante e un numero di giocatori tale per cui può cambiare la partita a gara in corso".