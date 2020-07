Juve-Lazio, le formazioni: Sarri sorprende, fuori Pjanic e Dybala! Djavan dal 1' per Inzaghi

Juventus e Lazio si giocano molto più di tre punti. In palio c'è lo scudetto, soprattutto per i bianconeri: dopo il pareggio dell'Inter di ieri, possono allungare a +8 e mettere una seria ipoteca sul nono tricolore consecutivo. I biancocelesti, che non vincono da quattro giornate e hanno ottenuto proprio a Torino (sul Torino) il loro ultimo successo in campionato, si giocano invece l'ultima occasione di tirare fuori dal cassetto un sogno a questo punto diventato quasi proibito.

Maurizio Sarri regala due grosse sorprese. Fuori Pjanic e Dybala, dentro Ramsey e Higuain. Il gallese parte titolare con Bentancur in cabina di regia e Rabiot di nuovo dal primo minuto. In attacco non c'è la Joya: al suo posto ecco il Pipita con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Cuadrado torna terzino destro, con Alex Sandro sull'out mancino. Si rivede nell'undici di partenza Bonucci, in difesa con De Ligt.

Aggiornamento 21.39: Higuain ha accusato un problema nel corso del riscaldamento, sarà Dybala a partire titolare.

Simone Inzaghi, alle prese con tante assenze, sceglie Djavan Anderson (alla prima da titolare) per l'out di sinistra. Coppia d'attacco Caicedo-Immobile per i biancocelesti, in cabina di regia c'è Cataldi con Milinkovic-Savic e Parolo. Bastos in difesa al posto di Radu con Luiz Felipe e Acerbi.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.