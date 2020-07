Juve-Lazio, Marocchi scettico: "Dybala in panchina e gioca Higuain. Il mondo è capovolto"

La formazione scelta da Maurizio Sarri per sfidare la Lazio divide gli osservatori. Giancarlo Marocchi, ospite come di consueto negli studi di Sky, commenta così l'undici titolare della Juve: "L'uomo più in forma, che è Dybala, lo mette in panchina e gioca Higuain. Il mondo è capovolto".