Juve-Lazio, niente infortunio per Jordan Lukaku: il belga in tribuna per motivi disciplinari

Non un infortunio, ma motivi disciplinari: è per questo motivo, secondo quanto riferito da Sky, che Jordan Lukaku è in tribuna e non in panchina, nella sfida tra Juventus e Lazio in corso di svolgimento in questi minuti. Inzaghi ha preferito l'esordiente Djavan Anderson come titolare al posto del belga, poi destinato a seguire i compagni da lontano e non da bordocampo.